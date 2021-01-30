خبراء: على مرضى الالتهاب الرئوي المزمن التأني قبل التطعيم

لقاح جونسون آند جونسون يقي بنسبة 66% من الإصابات المتوسطة والشديدة

■ الإمارات تعلن توزيع 3.6 مليون جرعة لقاح

■ الكويت تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا»

■ الجزائر تبدأ حملة التطعيم بلقاح «سبوتنيك5»

■ فلسطين تسجل إصابة بالسلالة الجديدة

■ الأردن يقول إنه فـي المرحلة الثالثة من التفشي المجتمعي

■ توزيع 27.9 مليون جرعة لقاح فـي أميركا

بيروت ـ عواصم ـ وكالات:

دعا خبراء في مجال الصحة إلى مزيد من التأني قبل إعطاء مرضى الالتهاب الرئوي المزمن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خوفا من أن يؤدي اللقاح لنتائج عكسية. وأوضح موقع صحيفة النهار اللبنانية، نقلا عن خبراء صحيين أن فيروس كورونا يشكل خطرا على مريض الالتهاب الرئوي المزمن، حيث تتضرر الرئة بشكل كبير جراء المرض، مشيرين إلى أن الفيروس يصيب الرئتين المتضررتين في الأصل لدى هؤلاء المرضى الذين قد تنخفض قدرات الجهاز التنفسي لديهم إلى حد كبير، وانطلاقا من هذا الوضع الصحي يتخوّف الخبراء من الآثار الجانبية المحتملة للقاح كورونا على هؤلاء المرضى. وبحسب الخبراء فقد يكون الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي المزمن، أكثر عرضة للتدهور الصحي بعد حصولهم على جرعة اللقاح. ويرى خبراء الصحة أن هذا الأمر يستوجب التريث والحرص بانتظار المزيد من الدراسات حول مدى تأثير اللقاح على هذه الفئة.

من جهة ثانية أعلنت شركة “جونسون آند جونسون”، أن لقاحها الذي طورته من جرعة واحدة أظهر فاعلية بنسبة 66 بالمئة في الحماية من حالات “كوفيد19” المتوسطة إلى الشديدة. وجاء في بيان الشركة: “اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 بالمئة في الولايات المتحدة و66 بالمئة بشكل عام في الوقاية من إصابات “كوفيد19” المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يومًا من التطعيم”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 102 مليون و722 ألف و247 حالة.

خليجيا،

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن توزيع 137956 جرعة جديدة من لقاحات “ كوفيد19”ليصل الإجمالي إلى 3ملايين و6601 جرعة وفقا لوكالة أنباء الإمارات، وقد سجلت دولة الإمارات 12 حالة وفاة و3647 إصابة جديدة بالفيروس، بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

الى ذلك، بدأت الجزائر حملة تطعيم باستخدام لقاح “سبوتنيك 5” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد به وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد. وانطلقت عملية التطعيم من مدينة البليدة غرب الجزائر والتي تعتبر الأكثر تضررا من الفيروس. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية. بدوره قال وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن، الدكتور سعد الخرابشة، أن الـ 9 أسابيع الأخيرة شهدت انخفاضا مستمرا وتدريجيا بجميع معدلات الإصابة و الوفيات جراء فيروس كورونا ، موضحا أن الأردن شهد تحسناً في مستوى الانتقال المجتمعي لفيروس كورونا وأصبح في المرحلة الثالثة من الانتشار المجتمعي، وهو تحسن وخطوة إلى الأمام.

دوليا، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري أن عدد الإصابات بفيروس کورونا المستجد في ايران، بلغ مليونا و411 الفا و 731 شخصا حتى ظهر أمس السبت، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في ايران 57 الفا و889 شخصا، في أميركا قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 49.2 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا أعطت منها 27.9 مليون جرعة حتى الجمعة. في السياق قالت وزارةالصحة بالبرازيل إنها سجلت 1119 وفاة و59826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. الى ذلك قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه لا يزال مصابا بمرض كوفيد19 لكن الأطباء أبلغوه أنه اجتاز المرحلة الحرجة من العدوى. من جهتها أصدرت الحكومة الفرنسية، قرارا بغلق جميع المراكز التجارية، ما عدا محلات الأغذية، لمواجهة الموجة الثالثة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وقالت الحكومة الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات “حظر التجول”. في السياق طبقت ألمانيا اعتبارا من السبت حظر دخول واسع النطاق على القادمين من دول بها انتشار قوي لمتحورات كورونا شديدة العدوى. من ناحيته قال وزير الصحة النرويجي بنت هويه إن حكومة بلاده ستعمل على تخفيف قيود العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا تدريجيا في منطقة العاصمة، مما سيسمح لبعض المتاجر وأماكن الأنشطة الترفيهية أن تعيد فتح أبوابها بدءا من الثالث من فبراير.

آسيويا، يسعى المجتمع الياباني الذي يشهد أعلى وتيرة شيخوخة بين سكانه مقارنة ببقية سكان العالم جاهدا منذ فترة طويلة لإقناع البالغين الشباب بتغيير أنماط حياتهم لمنع انتشار كوفيد19 وقال المحللان شيهو تاكيزاما وماريكا كاتانوما إن الصعوبة في إقناع فئة البالغين بتغييرأنماط حياتهم لمنع انتشار العدوى تشكل تحديا للدول في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا توجد مخاطر في أي مكان في العالم أعلى مما في اليابان، حيث يتجاوز عمر ثلث السكان الـ 65 عاما، ويعتمد التعامل مع الفيروس على التعاون الطوعي. يأتي ذلك فيما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن جمهورية غينيا أصبحت ثاني دولة أفريقية تسجل لقاح “سبوتنيك 5” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في إطار إجراء عاجل. الى ذلك قالت الرئاسة في دولة جنوب إفريقيا في بيان على موقعها الإلكتروني إن البنك الدولي خصص 12 مليار دولار للدول الإفريقية لدعم برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.