السماح بتداول لقاح (أسترازينيكا) في الدول الأوروبية

بروكسل ـ د ب أ: اعتمد الاتحاد الأوروبي تداول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا داخل دوله، وأصدرت المفوضية الأوروبية موافقتها على تداول اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية التي تسمى أسترازينيكا واستخدامه . صرحت بذلك أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية. وكانت المسؤولة البارزة بمنظمة الصحة العالمية ماريا نجيلا سيماو حذرت من أن مخططا أوروبيا جديدا يسمح بحظر صادرات لقاحات مضادة لمرض كوفيد19 لن يكون مفيدا في هذه المرحلة من الجائحة. وأنشأت المفوضية الأوروبية “سجل شفافية” بشأن صادرات جرعات كوفيد19 خارج التكتل، حتى نهاية مارس المقبل.

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