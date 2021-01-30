زيارة أممية لإقليم تجراي تكذب شائعات حول لاجئي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، مخيمات اللاجئين الإريتريين في إقليم تجراي شمالي إثيوبيا.

الزيارة التي تعتبر الأولى لمسؤول أممي، بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي ضد "جبهة تحرير تجراي" نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وانتهت بهزيمة الجبهة المسلحة، تؤكد استقرار الأوضاع في الإقليم، وكذب المعلومات المضللة التي تم ترويجها مؤخرا عن الوضع هناك.

ورافق المسؤول الأممي ،الذي زار معسكر "ماي عيني" بالإقليم، وزيرة السلام الإثيوبية مفرحات كامل، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين.

وتأتي الزيارة وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية جراء عدم وصول المساعدات الإنسانية للاجئين في المخيمات بإقليم تجراي، إثر العملية العسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي".





وقالت وزيرة السلام الإثيوبية مفرحات كامل، إن إثيوبيا تعمل على رسم سياسة تمكن اللاجئين من المشاركة في الشؤون الاجتماعية، والمحافظة على السلام والاستقرار في الإقليم.

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن زيارة المسؤول الأممي كشفت كذب المعلومات التي روجت عن الوضع الأمني في تجراي، مشيرا إلى أن عملية حفظ السلام، والوضع الحالي دليل على استقرار الوضع الأمني.

وحذرت الحكومة الإثيوبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي اللاجئين الإريتريين في إقليم تجراي من ترك مخيماتهم، واللجوء إلى العاصمة بسبب معلومات مغلوطة حول عملية إنفاذ القانون بالإقليم.





وتستضيف إثيوبيا حاليًا نحو مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان والصومال وإريتريا والسودان، بينهم 200 ألف إريتري موزعين على 26 مخيما ومواقع خارج المخيمات.

وقدمت عددا من المنظمات الدولية العالمية بإثيوبيا مساعدات للاجئين الإريتريين أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في مخيمين بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا، تكفي لمدة شهر.

وذكر مسؤول في برنامج الغذاء العالمي، أن هذه المعونات قدمت بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية، ومنظمات دولية، منها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومفوضية شؤون اللاجئين.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها للقاعدة العسكرية الشمالية.





ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.