الكونجرس يكرم ضابطا قتل في أحداث "الكابيتول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الكونجرس الأمريكي تكريم ضابط بشرطة الكابيتول، قتل في أحداث اقتحام المبنى من جانب مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأصدرت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بيانًا مشتركًا، قالا فيه: "إن شجاعة الضابط براين سيكنيك، وقوة شرطة الكابيتول خلال أحداث الاقتحام، ساعد في إنقاذ أرواح، والدفاع عن معبد ديمقراطيتنا".

وأشار البيان المشترك إلى أن الضابط ساهم في عدم انحراف الكونجرس عن واجبه تجاه الدستور الأمريكي، وتابع "تذكرنا تضحيته كل يوم بالتزامنا تجاه بلادنا والشعب الذي نخدمه".

ومن المقرر أن يعمل النواب، صباح الأربعاء، على تأبين وتكريم سيكنيك قبل المغادرة إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية لدفن الجثمان، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ستكون الشعائر الاحتفالية مقتصرة على المدعوين فقط.

وسيكنيك (42 عامًا)، من نيوجيرسي، انضم للحرس الوطني الأمريكي بعد 6 أشهر من تخرجه في المدرسة الثانوية عام 1997، وانضم لشرطة الكابيتول عام 2008.

وخلال حصار الكابيتول، أثناء اقتحام مثيري الشغب المؤيدين للرئيس الأمريكي السابق للمبنى، أصيب سيكنيك في رأسه بطفاية حريق، وتوفي اليوم التالي.