استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 270 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 367813 حالة، من بينها 2142 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 352 حالة حرجة ما يعني استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 293 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (359299) حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 6372 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة".

ودعت "الصحة"، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.