شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط إرهابي وضبط خلية داعشية في العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم (السبت) مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش يستهدف مواقع حيوية في محافظة نينوى والقبض على الخلية إرهابية متورطة في عدد من الجرائم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بيانا عن جهاز الأمن الوطني العراقي جاء فيه «بناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل تمكنا من ضبط خلية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات وهجمات إرهابية في محافظة نينوى»، مضيفاً «قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية».

وأوضح أنه جرى تدوين أقوال المقبوض عليهم واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة سعد معن، إن التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات سواء كانت ثابتة أو متحركة تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية، موضحاً أن الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة.

في غضون ذلك، هاجم مسلحون مجهولون أمس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، ووفقاً لشهود عيان فإن المسلحين أطلقوا نحو 20 رصاصة عليه لكن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وبدأت السلطات بالتحقيق في الحادثة.