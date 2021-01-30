شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" توقع برتوكول تعاون مع مركز الحساب العلمى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، اتفاق تعاون مع مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المحامين على علوم الحاسب ونظم المعلومات؛ التي ستساعدهم على القيام بأعمالهم المكتبية، والإدارية باحترافية واتقان، حرصًا على مواكبة المحامين للتطور الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية.

وقالت نقابة المحامين ، إن البرنامج ينفذ وفق برامج تدريبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، يقدمها المركز، حيث اشتمل الاتفاق على تعليم و تدريب

المحامين على مهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات الشخصية، لتكون منحة تعليمية متعددة العناصر التدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة السادة المحامين التكنولوجية واللغوية وتنمية مهاراتهم الشخصية ، مشيرة الى أن رجائى عطية ، كلف يوسف جمال نور الدين المحامي، صاحب فكرة اتفاق التعاون والمنسق العام له بين النقابة والمركز، بأن يكون همزة الوصل بين الجهتين أثناء تنفيذ الاتفاق، وألا يدخر الجهد في البحث عن برامج أخرى لإفادة المحامين بكل ما هو جديد ومتطور في عصر التقنية والرقمنة .

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وأعلنت نقابة المحامين عن التفاصيل وكيفية الاشتراك والتى جاءت كالاتى:

أولًا:علوم الحاسب.

1- أساسيات الحاسب.

التعريف بأجهزة و برامج الكمبيوتر

windows التعريف بجميع وظائف واستخدامات نظام التشغيل

2-التطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس

- Word

- Excel

- Power point

- Access

- Internet

- It

عدد ساعات الكورس (36) ساعة

ثانيًا: مهارات اللغة الإنجليزية.

قبل بداية الكورس سيجرى اختبار تحديد مستوى لكل دارس، وسيكون كورس مهارات اللغة الإنجليزية عبارة عن مستويين كل مستوي 12 ساعة، سيدرس فيهما أهم مهارات اللغة الإنجليزية و هي:

- American accent

- Vocabulary

- Phonetics

- Conversation skills

- Translation skills

- Free discussion

- Grammer

ثالثًا: مهارت التنمية الذاتية.

تم تصميم المحتوى التدريبي ليشمل المهارات الأساسية التي يحتاجها الدارس لتنمية مهاراته الشخصية وفقًا لمتطلبات العصر، و المحتوى التدريبي يشمل:

1- مهارات التواصل

2- مهارات إدارة الوقت

3- مهارات إدارة الأزمات

4- مهارات القيادة الفعالة

5- مهارات كتابة السيرة الذاتية.

6- مهارات اجتياز المقابلات الشخصية

عدد ساعات الكورس (12) ساعة.

وأوضحت النقابة ، أنه تم تخفيض التكلفة الحقيقية للمنحة إلى (675) جنيهًا كعرض خاص لنقابة المحامين وزاد عليه نقيب المحامين تيسيرًا على المحامين وخاصة الشباب منهم، ودعماً لهم، وجه النقابة بتحمل جزءًا من هذا المبلغ بنسبة 40%، وسيتحمل المحامي نسبة 60% بدلًا من سداده بالكامل، وبهذا سيقوم المحامي بسداد مبلغ وقدره 405 جنيهات فقط من المبلغ الإجمالى للدورة .

وأشارت نقابة المحامين الى أنه سيحصل كل محام على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية، وعدد ثلاث إفادات بالمحتوى التدريبي لكل كورس اجتازه (عند الطلب).