شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح وشبهات.. تقرير يكشف تورط أسرة النظام القطرى فى جرائم عديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضائح عديدة وشبهات بالجملة حول أسرة تميم بن حمد، التى أثارت العديد من الجدل فى العالم، وكان آخرها فضيحة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثانى، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.

وكشف تقرير بالفيديو عن فساد تنظيم الحمدين القطرى وفضائحهم فى دول العالم، والتى كان آخرها فضيحة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثانى، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.

وأضاف التقرير، تفاصيل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابى، وتورطه فى العديد من الجرائم التى ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد فى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكى رهينة، فضلًا عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه فى تعاطى المخدرات وفضائحه الجنسية.