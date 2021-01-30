شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات للجنة النقل بمجلس النواب لمناقشة بيان الوزير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات الأسبوع المقبل على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بواقع اجتماعين فى اليوم، حيث تبدأ اجتماعاتها يوم الاثنين بعد اجتماعين لاستعراض وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، فى ضوء المناقشات التى دارت بشأنها.

وخصصت اللجنة الـ6 اجتماعات الآخرين لاستعراض بيان وزير النقل الذى سيلقيه أمام المجلس، حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لاستعراض بيان وزير النقل والمواصلات الذى سيلقيه أمام المجلس بجلسته العامة المقرر لها الأحد 31 يناير، ووضع استراتيجية اللجنة فى متابعة ما جاء بالبيان.

كما تعقد اللجنة برئاسة النائب علاء عابد 4 اجتماعات على مدار يومى الأربعاء والخميس، بواقع اجتماعين فى اليوم، لاستكمال دراسة ما جاء ببيان وزير النقل والمواصلات فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.