الحكومة: 7 مراكز بقنا والأقصر ضمن المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه في إطار الاهتمام بملف القرى الأكثر احتياجاً أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في ديسمبر 2019 من محافظة الأقصر بداية مبادرة مشروع 1000 قرية فقيرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالإعلان عن تطوير 143 قرية كمرحلة أولى باستثمارات قدرها 3,7 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ، على هامش زيارة الوزير، اليوم، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية في أكتوبر 2020 لنحو 232 قرية بالإضافة لاستكمال الأعمال بقرى المرحلة الأولى وكان نصيب الأقصر 4 قرى بتكلفة 155 مليون جنيه.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية والمشروع القومي لقرى الريف المصري تستهدف مركزي إسنا وأرمنت.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة تضم 5 مراكز في العام الأول للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة حققت نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى الدور المهم والرئيسي الذي يقوم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف الداودي، أن قرى محافظة قنا ستشهد نقلة كبيرة في كافة الخدمات خلال الثلاث سنوات القادمة واستكمال كافة المرافق خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.