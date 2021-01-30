منظمة الصحة العالميّة : من المبكّر تخفيف قيود "كورونا" في أوروبا

اسماعيل عبد الحي - إعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" تخفيف التدابير الصحية في أوروبا رغم تراجع الإصابات بكورونا في عدد كبير من الدول.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه إن 30 دولة من أصل 53 في المنطقة شهدت تراجعا كبيرا في معدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يوما "رغم أن معدلات العدوى في أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة".

وصرح أن "هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة، ويضع خدمات الرعاية أمام إختبار صعب، وبالتالي من المبكر جدا تخفيف التدابير الصحية".