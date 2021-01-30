عقبات جديدة أمام أوروبا في برامج التطعيم

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أبلغت شركة ”مودرنا“ إيطاليا وفرنسا بأنها سوف تسلم جرعات من اللقاح الخاص بها بكميات أقل من المتوقع في فبراير المقبل، وذلك في ضربة جديدة لخطط التطعيم المتعثرة ضد الفيروس في أوروبا، بحسب صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية.

وأضافت: ”دومينيكو أركوري، المبعوث الإيطالي الخاص والمسؤول عن تعامل إيطاليا مع الوباء، قال إن مودرنا أبلغت روما بأن كميات الجرعات التي سيتم تسليمها ستكون أقل بنسبة 20% مما تم الاتفاق عليه سابقا في ما يتعلق بالشحنة المقرر وصولها في فبراير“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة الفرنسية إنها تتوقع الحصول على جرعات أقل بنسبة 25% من الشركة الأمريكية خلال الشهر المقبل، بحسب “إرم نيوز”.

ونقلت عن ”مودرنا“ قولها إنها قامت بتعديل على عمليات التسليم في المدى القصير خارج الولايات المتحدة، وذلك لوجود بعض التعديلات على خط الإنتاج في مصنعها بسويسرا، مشيرة إلى أنها لا تزال ملتزمة بأعلى مستوى من الجودة للتأكد من سلامة اللقاح.

ومضت تقول: ”هذا النقص في إمدادات اللقاح من ”مودرنا“ يعتبر أحدث حلقة في مسلسل العراقيل التي وضعت استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا بالاتحاد الأوروبي في حالة فوضى كاملة“.

وحذرت شركة أسترازينيكا مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من إمكانية نقص إمدادات اللقاح التي طلبها بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما تسبب في إثارة خلاف مرير حول شروط التعاقدات.

وختمت تقريرها: ”اشتكت بعض المناطق في إسبانيا، ومن بينها مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا، من عمليات التأجيل في تسليم لقاح مودرنا“.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس إن 52 ألف جرعة من لقاح مودرنا سوف تصل إلى إسبانيا الأسبوع المقبل.

وحتى الآن تسلمت إسبانيا 35 ألفا و700 جرعة من لقاح مودرنا، و1.7 مليون من لقاح فايزر – بيونتيك.