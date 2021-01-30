دراسة دولية تضع المغرب في الرتبة 68 في تصنيف طرق تعامل الدول مع جائحة كورونا

جدة - عبدالحي حسين - كشفت دراسة مقارنة، أنجزها مركز بحث أسترالي، عن تصنيف لنحو 100 دولة، حسب درجات استجابتها لمواجهة جائحة كورونا، حيث حل المغرب مراتب متأخرة.

ويعتمد التصنيف على مقارنة الطرق التي تمكنت من خلالها 98 دولة عبر “البيانات المتاحة للجمهور والقابلة للمقارنة” من إدارة الجائحة في 36 أسبوعا الأولى التي أعقبت بلوغ 100 حالة مؤكدة مصابة بالفيورس.

وأظهرت الدراسة، أن المغرب احتل المرتبة 68 في التصنيف، الذي تصدرته نيوزيلندا باحتلالها الرتبة الأولى في إدارة الجائحة، تليها كل من فيتنام وتايوان، وتايلاند، فيما احتلت أستراليا المرتبة الثامنة.

وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت الدراسة، احتلال تونس الرتبة الأولى في المنطقة العربية، باحتلالها المركز 21، فيما تصدرت رواندا البلدان الأفريقية، بحصولها على المركز السادس عالميا.

ومن بين دول مجموعة السبع احتلت اليابان المركز الأول وجاءت في المرتبة 45 عالميا تليها ألمانيا في المرتبة (55) وإيطاليا (59) وكندا (61) وبريطانيا (66) وفرنسا (73) والولايات المتحدة (94).

وأشار المعهد إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين الدول الغنية والفقيرة وأنه على الرغم من الاختلافات الأولية، فإن الأنظمة السياسية تقاربت بمرور الوقت في التعامل مع الجائحة. وكانت الدول الديمقراطية أكثر نجاحا بشكل هامشي بمرور الوقت، مع بعض الاستثناءات.