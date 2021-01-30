بورصة الدار البيضاء على وقع الأخضر ما بين 25 و 29 يناير الجاري

جدة - عبدالحي حسين - أغلقت بورصة الدار البيضاء الأسبوع الممتد ما بين 25 و29 يناير الجاري، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها مازي ارتفاعا بنسبة 0,57 في المائة ( 11.630,01 نقطة).

كما سجل مؤشر ماديكس ارتفاعا بنسبة 0,60 في المائة ، مسجلا بذلك ( 9.479,93 نقطة).

وبدوره سجل المؤشر الجديد (Morocco Stock Index 20-MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة ببورصة الدار البيضاء، انتعاشا، بنسبة 0,62 في المائة (951,94 نقطة).

وعلى الصعيد الدولي، حقق مؤشر FTSE CSE Morocco 15 ارتفاعا بنسبة 0,94 في المائة ( 10.661,55 نقطة)، بينما ارتفع مؤشر FTSE Morocco All-Liquid بنسبة 0,52 في المائة ( 9.996,77 نقطة).

وفيما يتعلق بالمؤشر البيئي والاجتماعي والحكامة (ESG) “الدار البيضاء ESG 10″، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,62 في المائة (892,83 نقطة).

وعلى المستوى القطاعي، أنهت 7 قطاعات من بين 24 الممثلة في البورصة الأسبوع بشكل سلبي ، مقابل قطاعات أخرى سجلت أداءا أفضل.

وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات أزيد من 547,74 مليون درهم، فيما بلغت الرسلمة 601,08 مليار درهم

وخلال هذه الفترة، سجلت أفضل الأداءات الأسبوعية كل من IB Maroc.com (12,28 في المائة)، وFenie Brossette (11,43 في المائة)، وCDM ( 8,14 في المائة).

ومن ناحية أخرى، سجلت كل من Ennakl وJet Contractors, وColorado، أكبر انخفاضات خلال الأسبوع، حيث سجلت 4,05 بالمائة، و 3,24 بالمائة، و 2,98 بالمائة، على التوالي.