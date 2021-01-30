العراق وسوريا يؤكدان أهمية تبادل 'الخبرات الأمنية' بين البلدين

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، والسفير السوري صطام الدندح، اليوم السبت، أهمية تبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين بغداد ودمشق.



وقال مكتب الغانمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى اليوم، بسفير سوريا لدى بغداد صطام جدعان الدندح، لبحث جملة من المواضيع ذات الإهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق والجوانب المتعلقة بالشأن الأمني خاصة تبادل المعلومات والخبرات.