الصحة العالمية تعترض على 'التطعيم الجماعي' ضد كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن على بريطانيا التخلي عن خططها لإجراء التطعيم الجماعي لسكانها في المرحلة الراهنة، والاكتفاء بتحصين الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في تصريحات نقلتها شبكة "بي-بي-سي"، اليوم السبت: "نقول للسكان البريطانيين: بإمكانكم أن تنتظروا.. ذلك أننا نعتقد أن على البلدان، بعد أن تقوم بتطعيم العاملين في قطاع الصحة والناس الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بكورونا، أن تضمن وصول الآخرين إلى الدواء". وأشارت هاريس إلى أن اعتماد هذا المبدأ سيكون خطوة صائبة أخلاقيا واقتصاديا على حد سواء.



وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة قائلة: "لقد نشرت مؤخرا أبحاث عديدة تثبت أن من غير الجدوى اقتصاديا أن تقوم دولة ما بتطعيم سكانها فقط لتجلس وتقول فيما بعد أن كل شيء على ما يرام".

وحذرت مارغريت من خطأ التركيز على الجهود الانفرادية في مجال مكافحة فيروس كورونا، مضيفة: "إننا جميعا نعيش على كوكب واحد ومترابطين ببعضنا بعض".