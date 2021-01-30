شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف الدور المشبوه لمنظمات قطر الخيرية ودورها التخريبى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال المنظمات الخيرية القطرية تلعب دورا تخريبيا فى المنطقة، من خلال دعم الجماعات المتطرفة فى العديد من الدول، وهو ما آثار الكثير من الجدل حول هذه المنظمات والتى تقوم بتجنيد ودعم قادة الإرهاب فى المنطقة لتنفيذ أجندة تميم بن حمد.

ومؤخرا كشف تقرير أن مؤسسة راف القطرية، يترأسها ثانى بن عبد اللاه آل ثانى، شقيق أمير قطر، لها علاقات وطيدة بعدد من الجميعات فى تركيا، والذين يعملون على دعم الإرهاب فى سوريا وليبيا وغيرها من دول الصراع، ولم يتوقف فقط دورها على ذلك بل، بل أن التمويل القطرى للجماعات المسلحة وصل إلى أفريقيا وخاصة شمال مالى والسودان وغيرها من خلال هذه الجماعات الإرهابية التى تمول من المنظمات الخيرية، التى تهدف إلى ضرب وزعزعة استقرار الدولة السمراء من أجل السيطرة على ثروات البلاد.

وأكد التقرير، أن المنظمات الخيرية القطرية تعمل على دعم الجماعات المتشددة مثل "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، والانفصاليين الطوارق، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية فى أفريقيا.