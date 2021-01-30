شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع لبيان وزيرى البترول والنقل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث يستمع خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غدًا إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن أدائهما خلال الفترة من 2018- 2020.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزارء.

وشهد مجلس النواب الاسبوع الماضى محاسبة الحكومة وتفعيل دوره الرقابى على برنامج الحكومة الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، وعلى مدى التزامها بتنفيذ البرنامج، فعلى مدار (4) أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من (29) ساعة عمل، استمع المجلس إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022"، واحال بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير فى شأنها للعرض على مكتب المجلس، كما أحال المجلس (9)مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، واللجنة العامة فى ثانى اجتماعاتها تحدد ضوابط إدارة الجلسات العامة، وتحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وتنتهى من ترشيح (14) عضوًا للجنة القيم فى دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة.