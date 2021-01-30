شكرا لقرائتكم خبر عن كتالونيا ستجري الانتخابات الإقليمية في موعدها رغم الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة: «أ ف ب»

ستُجرى الانتخابات الإقليمية في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا في 14 شباط/فبراير، بعدما أبطل القضاء في وقت سابق، مرسوماً للحكومة الإقليمية قضى بتأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي إلى نهاية أيار/مايو، بسبب الجائحة.

وكانت السلطات الإقليمية قد قررت منتصف كانون الثاني/يناير، بالاتفاق مع معظم أطياف المعارضة، تأجيل هذه الانتخابات إلى 30 أيار/مايو، بسبب الأزمة الصحية؛ إذ تُواجه إسبانيا حالياً موجة ثالثة من كوفيد ـ 19.

لكن القضاء قرر بعد تلقّيه استئنافاً، إلغاء المرسوم الحكومي، وبالتالي الإبقاء على الانتخابات في 14 شباط/فبراير. ومع ذلك، أشارت محكمة العدل العليا في كتالونيا إلى أنها ستُعيد النظر في المسألة، وتتخذ قرارها النهائي في موعد أقصاه 8 شباط/فبراير؛ أي قبل ستة أيام من موعد الاقتراع.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات، أطلقت مختلف الأحزاب السياسية حملاتها منذ يوم الخميس.