شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد ومعهد الشارقة للتراث يبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من نادي الذيد الثقافي الرياضي، صباح السبت، معهد الشارقة للتراث، حيث اجتمع ببعض مسؤوليه، بهدف تعزيز سبل التعاون ووضع الخطوط العريضة لتوقيع اتفاقية بينهما.

حضر الاجتماع من النادي د. حمود خلف سالم العنزي، المدير التنفيذي، ود. هاني حمزة، المشرف الثقافي، ومصعب الأغا، المنسق الإعلامي، ومن المعهد د. عبدالله بن حمودة الكتبي، مدير الإدارة الأكاديمية والمستشار الأكاديمي، وسهيلة محمد الريس، من قسم إدارة الفعاليات والأنشطة، ود. مني بو نعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر، وعائشة عبيد بن غابش، مديرة إدارة العلاقات العامة والتشريفات، وبشرى سعيد السعدي، مديرة المكتبات.

وبحث الجانبان آلية التعاون في مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية بينهما، والاستفادة من أرشيف النادي وما يزخر به من أرشيف صور ومقتنيات تراثية، وإقامة دورات وورش وبرامج عن التراث، والاستعانة بالمعهد في عقد لقاءات مشتركة مع «الشواب» للحفاظ على التراث الشفوي من الاندثار.