شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف تترقب بطلاً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تختتم الأحد النسخة الـ32 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3,25 مليون دولار أمريكي، في البطولة التي تعد الأعرق بالمنطقة في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وبحسب مؤشرات المنافسات فإنه يتوقع ظهور بطل جديد سيكون بانتظار كأس «الدلة العربية» الشهيرة، وجائزة مالية تبلغ 541,660 ألف دولار أمريكي «حوالي مليون درهم إماراتي»، والانضمام إلى قائمة حصرية من أساطير اللعبة ممن توجوا باللقب منهم الجنوب إفريقي إيرني إلس والأمريكي تايجر وودز والاسكتلندي كولين مونتجمري وغيرهم.

وتنعكس قوة البطولة في تنوع قائمة الأبطال، وتحديداً في السنوات السبع الأخيرة التي شهدت تتويج 7 لاعبين مختلفين، منهم 5 لاعبين حققوا اللقب للمرة الأولى في مسيرتهم، بما يفتح الباب أمام صعود المزيد من النجوم على مسرح التتويج في الجولة الختامية التي يتوقع أن تحبس الأنفاس حتى الضربة الأخيرة.

وبحسب ملامح المنافسة، فإنه من الصعب التكهن بهوية البطل مبكراً، حيث جاءت النتائج متقاربة في ختام الجولة الثانية التي تصدرها البلجيكي توماس ديتري برصيد 10 ضربات تحت المعدل، يليه الاسكتلندي روبرت ماكنتري برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ثم الجنوب إفريقي جاستن هاردينج والإنجليزي تومي فليتوود والفنلندي كالي ساموا برصيد 8 ضربات تحت المعدل، يليهم الإنجليزي لي ويستوود بطل «السباق إلى دبي» العام الماضي، برصيد 7 ضربات تحت المعدل.

وفي أبرز نتائج الانطلاقة الصباحية للجولة الثالثة، أبقى الإسباني رافا كابريرا بيللو آماله قائمة بالتواجد في مراكز متقدمة بعدما رفع رصيده إلى 6 ضربات تحت المعدل، وهو اللاعب الذي اعتاد الإقامة في دبي، ويعرف ملعب المجلس في نادي الإمارات جيداً.

من جانب آخر، اكتست البطولة اليوم السبت باللون الوردي، وحملت عنوان «السبت الوردي» لدعم المرأة، وتحديداً لزيادة الوعي حول أبحاث سرطان الثدي في دولة الإمارات، وهي الفعالية التي تقيمها البطولة سنوياً بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في رعاية ودعم أمراض سرطان الثدي.

