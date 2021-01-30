شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبرز الإعلاميين الإماراتيين.. جمعية الصحفيين تنعى عبيد طويرش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكاتب الصحفي عبيد سلطان طويرش، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» سابقاً، مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين بالإنابة، الذى وافته المنية صباح السبت في ألمانيا بعد معاناته مع المرض.

وطويرش أحد الإعلاميين البارزين في مسيرة الصحافة الإماراتية، وساهم في دفع مسيرة «الاتحاد»، حيث بدأ مشواره المهني محرراً في قسم الأخبار الخارجية.

وانتقل طويرش الى الشؤون المالية والإدارية مشرفاً على إدارة التوزيع، ثم عاد للعمل في قسم التحرير بمكتب «الاتحاد» في دبي وأصبح مديراً لمكتب «الاتحاد» في الشارقة لسنوات.

تخرج الراحل في جامعة بغداد في 1979 تخصص علوم سياسية واقتصاد، والتحق بالعمل في «الاتحاد» 1980 وبعد تنقله في عدة مناصب تولى منصب مدير التحرير. وفي العام 1996 تولى رئاسة التحرير حتى العام 1999.

والراحل عضو في جمعية الصحفيين الإماراتية، رقم 144، وشارك في العديد من الفعاليات الإعلامية وشارك في تغطية العديد من الأحداث الساخنة بالمنطقة، وصدر له كتاب بعنوان «قضايا من أعماق الوطن» في 1986.