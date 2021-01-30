شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تناقش الاستعداد لشهر الإمارات للابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الأول للجنة القيادة العليا الدائمة في العام الجاري، الذي عقد في مقر القيادة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام والمديرين العامين وأعضاء اللجنة من كبار الضباط.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، واستعرض ما تم إنجازه في النصف الأول من العام الماضي، كما تمت مناقشة أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في دعم جهود القيادة، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مراحل الاستعدادات للمشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ونسب الجاهزية في المجالات المحددة، إضافة إلى بحث سبل تطوير مركز الشرطة المستدام وفقاً للمعايير العالمية‎.‎

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره لأعضاء اللجنة والحضور من الإدارات، ومراكز تقديم الخدمة في شرطة الشارقة بمناسبة حصول الإمارة على المركز السادس ضمن قائمة المدن الأكثر أمناً في العالم بنسبة ‏‏83.5 %، موجهاً بضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني، ومتمنياً تقديم المزيد من الإنجازات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في رضا وإسعاد المتعاملين، ‏من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الأمن المجتمعي.