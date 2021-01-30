شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعتذر عن خروج قطار عن القضبان بأسيوط.. وتؤكد: جارى سحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 718 ركاب أسيوط - سوهاج بحوش محطة صدفا سقط بوجى العربة الأولى من تركيب القطار ولم يسفر ذلك عن أية إصابات.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجارى حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الامان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة.

وأعلنت السكة الحديد اعتذارها لركاب القطار عن التأخير الناتج عن ذلك.

وتوقفت حركة قطارات السكة الحديد بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط قبل وصول قطار ركاب إلى حدود محافظ سوهاج والذى يعمل يوميا بين المحافظتين عقب خروج العربة الأولى خلف الجرار مباشرة من على القضبان وذلك دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى قطار الركاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تلقت بلاغا من مركز شرطة صدفا جنوب محافظة سوهاج يفيد بحدوث خروج لعربة من قطار لركاب رقم 718 الذى يتحرك فى تمام السادسة صباحا فى إتجاه سوهاج لنقل الموظفين والعاملين بين المحافظتين وقبل دخل القطار محطة صدفة خرجت العربة الأولى خلف الجرار عن القضبان وجارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.