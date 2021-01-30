شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم كارت متابعة للأطقم الطبية يتضمن موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تسليم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر كارت متابعة صحية يتضمن متابعة الحالة وموعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأضحت وزارة الصحة والسكان إن عمليات التطعيم للطواقم الطبية بلقاح كورونا تتم فى 22 مستشفى عزل بالجمهورية، وقالت وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات الطواقم الطبية تتم تباعا بالمستشفيات وطبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه جارِ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.

ويتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا لكل من الأطقم التى تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وتعتمد آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح علي تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.