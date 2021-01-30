شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع..لحظة نقل مريض السمنة في الغربية لمعهد ناصر..لايف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرض ”الخليج 365” بث مباشر، حول لحظة نقل عادل النجيري مريض السمنة المفرطة، والذي يبلغ وزنه 370 كيلو ولا يقدر على الحركة، وذلك بعد الاستجابة السريعة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لـ"الخليج 365"، بنقله إلى مستشفى معهد ناصر لعلاجه.
وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إن الدكتورة هالة زايد فور مشاهدة لايف ”الخليج 365” وجهت بنقل عادل النجيري مريض السمنة المفرطة بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، إلى معهد ناصر.
ووجه عادل الشكر لجريدة وموقع ”الخليج 365”، على تبني هذه الحالات الإنسانية، كما وجه الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.