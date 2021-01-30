استجابة لليوم السابع..لحظة نقل مريض السمنة في الغربية لمعهد ناصر..لايف

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إن الدكتورة هالة زايد فور مشاهدة لايف ”الخليج 365” وجهت بنقل عادل النجيري مريض السمنة المفرطة بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، إلى معهد ناصر.

ووجه عادل الشكر لجريدة وموقع ”الخليج 365”، على تبني هذه الحالات الإنسانية، كما وجه الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.