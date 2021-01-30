شكرا لقرائتكم خبر عن حنين حسام تنتظر اليوم إخلاء سبيلها بعد أكثر من 9 أشهر خلف القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر حنين حسام فتاة التيك توك، اليوم السبت، تنفيذ قرارا قضائيا بإخلاء سبيلها وهو القرار الصدار من محكمة الجنح بمحكمة شمال القاهرة، على ذمة اتهامها بالاتجار فى البشر، بكفالة 5 آلاف جنيه.

ووأوضح دفاع حنين أنه سيسدد اليوم السبت الكفالة لإنهاء قرارا إخلاء سبيل موكلته وخروجها من القسم التابعة له.

وكان محمد سمير بركات، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن فتاة التيك توك "حنين حسام "، قال لـ"الخليج 365"، إن موكليته صدر بحقها قرار قضائى بإخلاء سبيلها يوم الأربعاء الماضى وأعيدت لسجن القناطر، ووفق الإجراءات تنتقل من السجن إلى قسم شرطة الساحل حيث محل إقامتها وعقب دفع مبلغ الكفالة وهو 5000 جنيه، اليوم السبت، سيخلى سبيلها من ديوان القسم.

وكان قاضى التجديد بمحكمة العباسية، قررت، الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك" على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل وهو الاستئناف الذى نظراليوم قاضى التجديد الجزئى، والذى رفض استئناف النيابة وأيد قرار لإخلاء السبيل.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة حنين حسام ومعها مودة الأدهم عدة جرائم تمثلت فى الاتجار بالبشر، وتحريض الفتيات من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي، والتعامل فى أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، إضافة إلى الاشتراك مع 3 آخرين، فى استغلال الفتيات في أعمال الدعارة مستغلين حاجة هؤلاء الفتيات للمال والاتجار بالبشر.

وكانت نيابة شرق القاهرة، استدعت حنين حسام ومودة الأدهم من محبسهما وواجهتهما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضت الفتاتان الفتيات من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتان جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات عن قيام حنين حسام ومودة الادهم بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، بتهمة استغلال الفتيات في أعمال الدعارة نظرا لحاجتهن للمال والاتجار بالبشر.

وظهرت حنين حسام في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات ب".

وفى 18 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها، الصادر من النائب العام ضد كل من "حنين حسام عبد القادر" و"مودة فتحى الأدهم".

وكشفت حيثيات المحكمة، حسابات المتهمة مودة الأدهم بالبنوك المختلفة، حيث ثبت امتلاكها حسابات ببنك مصر فرع مدينتى، إجمالى الحركات الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و476 جنيها من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتحقيقات، وفى بنك الإمارات دبى فرع الرحاب بلغ إجمالى الحركات الدائنة مبلغ 990 ألف و96 جنيها، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و116 جنيها من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتقرير، وحساب أخر بالدولار الأمريكى بمبلغ 8809 دولار.

كما ثبت امتلاكها حساب ببنك المشرق فرع العاشر من رمضان، بلغ إجمالى الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و749 جنيها.

وحصلت المتهمة مودة الأدهم على العديد من التحويلات حيث تسلمت من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص مختلفين بالسعودية والعراق قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.

كما حصلت على تحويلات من البنك العربى الأفريقى وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالى مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و494 جنيها.

واستلمت المتهمة تحويلات من شركة IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويل من أشخاص مختلفين بدول " السعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل"، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالى مبلغ 17132.25 دولار أمريكي.

فيما جاء فى حيثيات الحكم على حنين حسام، بأنها نشرت محادثات على التطبيقات بهدف الإعلان عن نفسها، وإغواء الشباب، وإثارتهم بهدف الحصول منهم على إعجابات وتحويلات مالية، واستدراج الفتيات راغبات الشهرة والثراء، واستغلال ظروفهم المادية والاجتماعية، كما قدمت المتهة آلية تحويل المبالغ النقدية إليها من موقع "لايكى" وفقًا لحيثيات المحكمة.

كما قامت نشرت مكالمة جنسية بين إحدى الشباب والفتيات عبر حسابتها، كما تم نشر مكالمة تحت عنوان "أقوى خناقة على السوشيال ميديا بين حنين حسام وأحمد نبيل"، تضمنت ألفاظ خادشة للحياء.