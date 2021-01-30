توقيف 4 أشخاص بالبيضاء ينتمون لشبكة متخصصة في السرقة بالإستيلاء على الأسلاك الهاتفية

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الأمنية، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة ، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و37 سنة، اثنان منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة باستعمال الكسر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بكل من حي ليساسفة وأنفا بالدار البيضاء على خلفية الاشتباه في تورطهم في اقتراف مجموعة من عمليات السرقة باستعمال الكسر، والتي طالت أسلاكا هاتفية بغرف تحت أرضية وبضائع مختلفة من داخل سيارات نفعية، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وأدوات ومعدات تستعمل في تكسير الأقفال، علاوة على سيارتين إحداهما صفائحها مزورة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.