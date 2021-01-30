قرارات الإغلاق تتوالى في أوروبا.. التشيك أعلنت إغلاقا شبه كامل لحدودها  

جدة - عبدالحي حسين - تتواصل قرارات إغلاق الدول الأوروبية حدودها في وجه الوافدين عليها من الخارج، حيث التحقت التشيك باللائحة اليوم السبت، بعدما أعلنت حكومتها إغلاقا شبه كامل للحدود.

وقررت الحكومة التشيكية إغلاق حدودها بالكامل تقريبا، ومنع الأجانب من القدوم إليها إذا كان ذلك غير ضروري، بسبب تقلب الوضع الصحي العام.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التشيكية، فإن قرار الحظر يشمل جميع البلدان، وسيدخل حيز التنفيذ اليوم عند منتصف الليل، وسيكون من المستحيل عبور الحدود من دول أخرى الى جمهورية التشيك، إذا لم يكن الغرض من الرحلة ضروريا، ويعني الأمر الذهاب إلى العمل أو زيارة الأسرة.

واتخذت الحكومة التشيكية القرار بسبب الوضع الصحي المتقلب المرتبط بانتشار وباء كورونا، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس التاجي قادمة من المملكة المتحدة الى أوروبا.