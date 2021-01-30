الجيش الليبي يحذر من خروقات الطائرات بدون طيار قرب مدينة سرت

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

حذر الجيش الليبي، اليوم، من خروقات الطائرات بدون طيار قرب مدينة سرت، مؤكداً أنها تقود لإفشال وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الميليشيات تحاول عرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية.



وقال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن الميليشيات تحاول عرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية، وأضاف أن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة دون طيار أجنبية المجال الجوي الليبي، موضحاً أن الانتهاك تم مقابل منطقة هراوة شرق مدينة سرت أمس الخميس.

وأشار المسماري إلى أن «ذلك يعد عملاً معادياً، ويتعارض مع بيان القيادة العامة الذي شددت على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن».

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التأكيد على أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.