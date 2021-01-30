ما هي شروط ومزايا الحصول على الجنسية الإماراتية؟

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن الشروط المطلوبة من أجل التقدم للحصول على جنسية البلاد، بعد تعديل قانوني يسمح بحصول فئات معينة من الأجانب عليها.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن التعديلات ”حددت عددا من الاشتراطات لمنح كل فئة الجنسية، حيث اشترطت في المستثمر امتلاك عقار داخل البلاد، كما اشترطت في الأطباء والمتخصصين شروطا منها أن يكون المستفيد متخصصا في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه“.

وفي فئة العلماء: ”يشترط أن يكون المتقدم باحثا ناشطا في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وأن لا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال عشر سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة“.

وأضافت الوكالة، أنه في فئة أصحاب المواهب ”يشترط في المخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر، معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها، تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد“.

ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون المتقدم من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة، وأن يكون حاصلا على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه، ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

وحددت التعديلات عددا من الضوابط ينبغي للمستفيد الالتزام بها قبل استلام الجنسية، تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتساب جنسية أخرى أو فقدان أي جنسية يحملها.

كما حددت عددا من المزايا يتم اكتسابها مع الجنسية، تتضمن حق تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات، وفقا للقوانين السارية.

ونص القرار أيضا على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطا أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.

ويتم الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر دواوين حكام الإمارات وأولياء العهود، والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناء على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.