وزارة الصحة الكويتية تعلن إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لكورونا

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع (سيروم) للأمصال في الهند بترخيص من شركة (أسترازينيكا) العالمية.



وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وذكر البدر أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم لافتا الى انه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام.

وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية كما أن مصنع (سيروم) للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته.

وافاد ان اللجنة قامت بالتحقق من تقارير الجودة والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن استمرارها بمتابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.