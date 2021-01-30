مصر تشهد انخفاضاً لافتاً في معدلات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

شهدت مصر انخفاضاً لافتاً في معدلات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا،



وواصل المنحنى الوبائي في مصر انخفاضه اللافت لليوم الثاني على التوالي، إذ تراجعت الحصيلة اليومية من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى ما دون 600 حالة.

وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في مصر حتى الجمعة قرابة 165 ألف حالة، تعافى منهم نحو 129 ألف شخص، فيما تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس 9200 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية، منذ الاثنين الماضي وحتى مساء الخميس.

وتعد عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، اختيارية وبالمجان.

وكانت مصر قد استهلت، الأحد الماضي، حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي، مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم".