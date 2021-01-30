الولايات المتحدة تمدد الإقامة المؤقتة لآلاف القادمين من سوريا

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

مدّدت الولايات المتحدة الجمعة العمل بإجراء مؤقّت يسمح لآلاف السوريّين الذين تشهد بلادهم حرباً، بأن يبقوا على الأراضي الأمريكيّة رغم انتهاء تأشيراتهم.



و"حالة الحماية الموقّتة (تي بي إس) التي مدّدها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ديفيد بيكوسكي" تسمح لنحو 6700 سوري كانوا سيُضطرّون إلى المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتّى سبتمبر 2022.

كما سمحت الولايات المتحدة لـ 1800 سوري إضافي بأن يُقدّموا طلبات للحصول على هذه الوضعيّة.

وقال بيكوسكي إنّ الحرب "تمنع المواطنين السوريّين من العودة بأمان" إلى بلادهم.

واعتبر أنّ "الحرب الأهليّة السوريّة تُواصل تسليط الضوء على الاستهداف المتعمّد للمدنيّين واستخدام الأسلحة الكيميائيّة، والأطفال الجنود" وأوجدت حالةً من "انعدام الأمن الغذائي" و"محدوديّة الوصول إلى الماء والرعاية الطبية".