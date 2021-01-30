البحسني يوجه بسرعة تجهيز أسواق شعبية في المكلا والديس والشرج وفوة

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة ايجاد وتجهيز أسواق شعبية في كل من المكلا والشرج والديس وفوة، وتنظيمها وترتيبها وإنارتها، وتعويض الباعة الذين تم إزالة أكشاكهم مؤخرا تماشيا مع حملة تحسين المدينة.



وشدد المحافظ على المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق، ومدير عام مديرية مدينة المكلا، بسرعة انجاز وتجهيز هذه الأسواق وافتتاحها.

كما وجه المحافظ، بعدم المساس بالأكشاك التاريخية في أحياء المكلا، بوصفها جزء من تاريخ المدينة، والعمل على تحسينها وطلائها بلون موحد.