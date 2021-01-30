أهم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.



وجاء في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، أنه:

يجوز منح الجنسية الإماراتية لفئات محدده تتضمن المستثمرين وأصحاب المهن التخصصية مثل الأطباء والمتخصصين والعلماء وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين والموهوبين.

جواز منح الجنسية لأفراد وأسر هذه الفئات والتي تضم الزوجة والأبناء والسماح بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى.

تعهد مكتسب الجنسية بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسيه يحملها.

آلية الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات، ومجلس الوزراء بناء على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.