اخبار العالم

ألمانيا تحظر دخول القادمين من مناطق متحورات كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر دخول القادمين من مناطق متحورات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

تطبق ألمانيا اعتبارا من اليوم السبت حظر دخول واسع النطاق إلى البلاد على القادمين من دول بها انتشار قوي لمتحورات كورونا شديدة العدوى.

 

وقرر مجلس الوزراء الألماني مساء أمس الجمعة حظر نقل مسافرين من هذه الدول على شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن حتى 17 فبراير المقبل.

 

ويستثنى من الحظر الأفراد الذين لديهم محل إقامة أو حق إقامة في ألمانيا، والذين يعملون في نقل البضائع والمسافرون عبر ألمانيا إلى وجهة أخرى. ويشمل الحظر حتى الآن بريطانيا وأيرلندا والبرتغال وجنوب أفريقيا والبرازيل، واعتبارا من الغد الأحد دولتي إسواتيني وليسوتو في جنوب قارة أفريقيا.

 

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح أول أمس الخميس بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة لكورونا بحلول الجمعة.

 

ويضر هذا الحظر بشكل خاص شركات الطيران، حيث تقدم شركة "لوفتهانزا" الألمانية، على سبيل المثال، أسبوعيا 55 رحلة ذهاب وعودة إلى الدول التي شملها الحظر. وبسبب الاستثناءات المتعددة لن يتم إلغاء كافة الرحلات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا