شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة .



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 10 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 21