الأمم المتحدة: مشاكل إجرائية وراء تأجيل وصول فريق فحص الناقلة "صافر" بالحديدة

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

قالت الأمم المتحدة إن مشاكل إجرائية تسببت في تأجيل وصول فريق الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط اليمنية، حتى مطلع مارس/آذار القادم.



وقال المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة ستيفان دوجاريك للصحافيين “لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضاً أخذ وردّ في توقيع وثائق”.

وتابع “لقد أبلغنا السلطات (الحوثية) بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة.

وتابع: نحن بحاجة ماسّة إلى حلّ هذه المشاكل في الأيام المقبلة” لتجنّب حصول مزيد من التأخير.

وأكد أنّ الالتزام بالجدول الزمني الجديد “رهن بحسن إرادة” جماعة الحوثي المسلحة.