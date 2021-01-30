تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الساعات المقبلة

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للارصاد كلاً من :

*الموطنين خاصة كبار السن والاطفال والعاملين خلال ساعات الليل والصباح الباكر والمزارعين في المرتفعات الجبلية باخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

*الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد إجمالا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) وبارد نسبيا على مرتفعات محافظات (حجة، المحويت، اب، الضالع، تعز، لحج، ابين) مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى مقارنة باليوميين الماضيين ويكون الطقس مشمس أغلب ساعات النهار على سلسلة المرتفعات الغربية عدا تشكل خلايا من السحب المنخفضة خلال فترة ما بعد الظهيرة على محافظات (حجة، المحويت، ريمة، تعز وإب ) .

وأضافت أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً على السواحل الشرقية وصحو الى غائم جزئيا على بقية سواحل الجمهورية مع رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل الغربي ومدخل باب المندب مثيرة للأتربة والرمال تتراوح سرعتها بين 10 - 20 عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بوجه عام وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئياً ورياح شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً تتراوح سرعتها بين 08 الى 16 عقدة.