19 يناير , 2021
تجاوز عدد حالات الوفيات في سورية بسبب فيروس كورنا الـ 900 شخص بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة اليوم الخميس.
وأعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الخميس: "تسجيل وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 906".
وأضاف بيان الوزارة " تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13885، كما سجل شفاء 69 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7329".
وقد بدأ عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا بالانخفاض منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب بيان وزارة الصحة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.