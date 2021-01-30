سوريا: تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة بفيروس كورونا

تجاوز عدد حالات الوفيات في سورية بسبب فيروس كورنا الـ 900 شخص بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الخميس: "تسجيل وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 906".

وأضاف بيان الوزارة " تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13885، كما سجل شفاء 69 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7329".

وقد بدأ عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا بالانخفاض منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب بيان وزارة الصحة السورية.