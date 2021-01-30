انفجارات عنيفة بمناطق نفوذ إيران شرق سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن انفجارات عنيفة هزت أجزاء في دير الزور شرقي سوريا بمناطق نفوذ إيران ومليشياتها.

وأشار المرصد إلى أنه "حتى اللحظة" (10:00 بتوقيت جرينتش) لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وكان المرصد السوري أشار في 19 الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر المرصد السوري حينها، بأن الانفجارات ناجمة عن قيام المسلحين الموالين لإيران من "لواء فاطميون" بتفجير ذخائر وأسلحة تضررت خلال قصف إسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري.

وسمعت أصوات انفجارات عنيفة جداً في المنطقة وهو ما خلق حالة من الرعب والذعر لدى الأهالي، وكانت الذخيرة قد باتت بحكم المتلفة بعد القصف الإسرائيلي إلا أنها لم تنفجر حينها وهو ما دفع الميليشيات لتفجيرها، بحسب المرصد.