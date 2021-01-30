شكرا لقرائتكم خبر عن «قفازات» بيرني ساندرز تستمر بحصد ملايين الدولارات للأعمال الخيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيرمونت: «رويترز»

ربما لا يكون السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أيقونة من أيقونات الموضة يسير الناس على خطاها، لكن القفازات التي ظهر بها خلال مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، جعلت طلبات الحصول على مثلها تنهال على غازلة صوف في ولاية فيرمونت، مما ساعدها على جمع تبرعات خيرية تقترب من مليوني دولار.

وكان ساندرز خلال الحفل يضع كمامة ويرتدي معطفاً وقفازات من الصوف المعاد تدويره، وجلس ملتحفاً ملابس ثقيلة تقيه البرد، ولم تمر هيئة ساندرز مقارنة بالملابس الرسمية التقليدية التي ارتداها منهم حوله، مرور الكرام، ودمج البعض صورته مع عدد لا نهائي من مشاهد التاريخ والفن والثقافة الشعبية.

وانهالت الطلبات على جين إيليس، المعلمة التي أعطت القفازات لساندرز، للحصول على مثيل لها، ولذلك اقترحت إيليس الاتصال بغازلة تُدعى ليز-آن كوليدج، كانت تدرّس ابنتها قبل عشرة أعوام.

ووعدت كوليدج (53 عاماً) التي تنتج شركتها الصغيرة ـ «فروم ذيس تو ذات»؛ أي «من هذا إلى ذاك» ـ بضائع من المواد المعاد تدويرها، «بغزل 100 قفاز على أن يُباع الزوج الواحد بـ200 دولار، ويذهب جزء من العائد إلى جمعيات خيرية لتوفير الطعام في فيرمونت».

وخلال يوم واحد، تلقت طلبات لشراء القفازات المئة، لكن كوليدج قالت إن القفازات المعروضة للبيع قد لا تبدو مطابقة تماماً لقفازات ساندرز، وأضافت: «تذكروا أنها من صوف سترات مستعملة».

وستُضاف الأموال التي جمعتها إلى تبرعات خيرية تم تحصيلها من أفكار شبيهة. وجمع فنان من تكساس 40 ألف دولار لجمعية «ميلز أون ويلز»؛ أي «وجبات على عجلات»، التي ترعى كبار السن، وذلك عندما عرض للمزاد دمية من الكروشيه على هيئة ساندرز في حفل التنصيب.

وجُمعت سلع أخرى تستلهم نفس الفكرة، منها قمصان وسترات وملصقات عليها صورة ساندرز الشهيرة، 1.8 مليون دولار لصالح «ميلز أون ويلز» وجمعيات غيرها.