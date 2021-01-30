شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجمَي سان جيرمان بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إصابة لاعب الوسط ماركو فيراتي، والمدافع عبدو ديالو بفيروس كورونا.

وقال سان جيرمان في بيان: «جاءت فحوص ماركو فيراتي وعبدو ديالو إيجابية لكوفيد-19».

وأضاف النادي الباريسي: «سيخضع اللاعبان للعزل الذاتي، وسيتبعان البروتوكولات الصحية المناسبة».

وتنص اللوائح في فرنسا على فترة عزل لسبعة أيام لأي مصاب بكورونا.

ويحل سان جيرمان متصدر الدوري ضيفاً على لوريان المتعثر يوم الأحد، ويستضيف نيم متذيل الترتيب يوم الأربعاء، قبل أن يواجه غريمه أولمبيك مرسيليا في السابع من فبراير/شباط.

