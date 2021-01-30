شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمة ينضم لطاقم الصناعات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ضمت إدارة نادي الصناعات الكهربائية العراقي، علي حسين رحيمة إلى الطاقم التدريبي المساعد لفريقها الكروي الأول الذي يقوده عباس عبيد.

وذكرت إدارة النادي في بيان، أن الإدارة اختارت الطاقم التدريبي المساعد لفريقها الكروي الأول الذي أصبح يتألف من حيدر عبيد وعلي حسين رحيمة "مساعدين" للمدرب عباس عبيد، فيما تم تجديد الثقة بخالد عطية مدرباً لحراس المرمى.

وهذه هي التجربة الأولى في التدريب للاعب منتخب العراق الأول السابق علي حسين رحيمة بعد اعتزاله اللعب قبل ثلاثة مواسم.

يذكر أن مدرب الصناعات الكهربائية السابق عماد عودة، قدّم استقالته من تدريب الفريق بعد انتهاء الجولة الماضية.

من جهة أخرى قال علي خلف رئيس الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية، إن إدارته ستسعى جاهدة لتوفير كافة أشكال الدعم من أجل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الطاقم التدريبي الجديد.

وأوضح، أن إدارة النادي تجري مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب لغرض تعزيز صفوف الفريق وسد النقص الحاصل في بعض المراكز.