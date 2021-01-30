شكرا لقرائتكم خبر عن 15000 من معلمي وموظفي مدارس أبوظبي تلقوا لقاح كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن 15000 من معلمي وموظفي قطاع التعليم في الإمارة، تلقوا لقاح كوفيد-19، وأوضحت أن حملة التطعيم ضد الفيروس شملت 222 مدرسة خاصة ومدارس شراكات تعليمية، ومدارس أصحاب الهمم في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، ما يرفع النسبة الإجمالية للحاصلين على اللقاح في القطاع التعليمي إلى 60%.

وانضمت الدائرة إلى الحملة الوطنية «ليكن خيارك التطعيم»، ونجحت في تسهيل حصول العاملين في القطاع على اللقاح بالتعاون مع دائرة الصحة في الإمارة ومركز أبوظبي للصحة العامة، لتعزيز مستويات سلامة المجتمع المدرسي، وضمان صحة الطلبة والمعلمين وموظفي القطاع.

وبالتوازي مع الجهود الوطنية للحملة الرامية لتطعيم 50% من سكان الإمارات مع نهاية الربع الأول من عام 2021، دعت حملة تطعيم موظفي المدارس في أبوظبي جميع المعلمين والإداريين والعاملين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات ومدارس أصحاب الهمم في جميع مناطق أبوظبي للحصول على اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وكان فريق دائرة التعليم والمعرفة قد استفاد في وقتٍ سابق من حملة التطعيم، حيث حصل أكثر من 400 شخصٍ من فريق الدائرة وأفراد أسرهم على التطعيم في مقر الدائرة، ليشجعوا بذلك جميع العاملين في قطاع التعليم في أبوظبي للمبادرة والحصول على التطعيم والمساهمة في الجهود الوطنية لحماية صحة وسلامة المجتمع.

وقالت عائشة البلوشي، رئيس فريق إدارة جائحة كوفيد-19 في دائرة التعليم والمعرفة: «إن حماية صحة وسلامة القطاع التعليمي والمجتمع المدرسي، تمثل أولويتنا القصوى، ولهذا حرصنا على دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، باعتباره واجباً وطنياً يتكاتف جميع أبناء الوطن لتحقيقه. ووجهت البلوشي الشكر والثناء لجميع الجهات المعنية لالتزامها وسعيها الجاد لتنفيذ الأجندة الوطنية لضمان العودة للحياة بشكلٍ طبيعي».

وبعد تقديم الجرعة الأولى من اللقاح، شرح الفريق الطبي للمعلمين والموظفين الحاصلين على التطعيم الخطوات التالية بما في ذلك تحديد موعد الجرعة الثانية للقاح بكل مدرسة.