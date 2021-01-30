إثيوبيا تتحدث عن «اندلاع حرب» على النيل بسبب سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت إثيوبيا على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل بسبب سد النهضة.

وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكداً أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".

وزعم بيكيلي أنه "بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان"، زاعماً أيضا أنه "عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في العاشر من يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة، أخفق في تحقيق أي تقدم.

وقال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".

وحذرت الحكومة السودانية من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.

وأكدت الحكومة السودانية أن الخرطوم لا تقبل "بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".