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14 محورا فى مشروع الموازنة للعام المالى 2021/2022.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس، وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة فى عدد من الإجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، مع  الدكتور محمد معيط ،وزير المالية والجهات ذات الصلة 

 أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس .

ونرصد الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :

- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا. 

- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.

- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .

- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.

 - استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.

-  استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.

- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.

-  مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.

- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

 - الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.

- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .

- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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