بالصور.. رفع عربة قطار "أسيوط- سوهاج" على القضبان وانتظام حركة القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

انتظمت حركة سير القطارات بمحافظة أسيوط، بعد توقف دام نصف ساعة، عقب خروج عربة قطار رقم 718 ركاب "أسيوطـ سوهاج" عن القضبان قبل محطة السكة الحديد بصدفا.

وقال المحاسب حسين كشك رئيس مدينة صدفا، لـ"الخليج 365": إنه جرى رفع العربة على القضبان وتحرك القطار إلى أسيوط، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار رقم ٧١٨ ركاب "أسيوط- سوهاج" بحوش محطة صدفا، سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار ولم يسفر ذلك عن إصابات.

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