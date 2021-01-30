وزيرة البيئة: التعافي الأخضر أسلوب عودة الحياة في ظل جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نفذت مجموعة من الأنشطة البيئية في مختلف محافظات الجمهورية ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي بيوم البيئة الوطني للعام الثاني على التوالي تحت عنوان "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد ١٩".

وأشارت فؤاد، إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم التعافي الأخضر والذي سيصبح منهجا حياتيا في طريقنا للتعايش وعودة الحياة لطبيعتها في ظل جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم كله.

وقد قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بجولة توعية بيئية لعدد من مسئولي البيئة ببعض المدارس بمنطقة المعادي تضمنت التعريف بالمعلومات البيئية السليمة التي تساعدهم في نشر المفاهيم البيئية بين الطلاب، وخاصة مفهوم التعافي الأخضر والذي أصبح أسلوبا للتعايش خلال المرحلة القادمة.

كما تم تنفيذ جولات أخرى لمسئولي البيئة بالمعاهد والكليات بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية،

وفي الفيوم، قام الفرع الإقليمي بتنفيذ ندوة بقصر ثقافة الفيوم حول التعافي الأخضر، تم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتناولت آليات عودة ممارسة الأنشطة الحياتية المعتادة في ظل جائحة كورونا وتضمنت أعمال تشجير أيضا.

ونفذ الفرع الإقليمي بأسيوط حملة توعية ونظافة وتشجير بشارع عدلي بمدينة أسيوط تم خلالها توعية أصحاب المحال بالشارع والمارة بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع.

ونظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز إعلام بورسعيد وجمعية أصدقاء البيئة احتفالية تضمنت ورش عمل في إعادة تدوير المخلفات وزراعة الأشجار المثمرة، وورشة رسم وتلوين لطلائع شعبة البيئة ونادي الطفل بورسعيد.

وفي أسوان، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب النصر الرياضي بالتعاون مع قصر ثقافة أسوان حول مواجهة آثار تغير المناخ والحد من استخدام البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ونفذ أيضا فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر مجموعة من اللقاءات عبر خاصية زووم حول اليوم الوطني للبيئة ومفهوم التعافي الأخضر بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنها جمعية هيبكا وجمعية الإنقاذ البحري.

وفي إطار سعي الوزارة لتوسيع دائرة المشاركين من الشباب في إحداث صحوة بيئية شاركت الوزارة مع (مبادرة شجرها) بتنفيذ فعاليتين لنشر الوعي البيئي بزراعة أشجار مثمرة، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمع المدني في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وقد تم تنفيذ الفاعلية الأولى في مدينة العبور وذلك بزراعة أشجار مثمرة في أحد شوارع المدينة، كما تم تنفيذ ورشة عمل (نظري وعملي) بمدينة نصر عن أهمية زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة مع مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.